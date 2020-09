Uus riigimaja surub turu paviljoni

Möödunud nädalal kuulutas Riigi kinnis­vara aktsiaselts välja arhitektuurikonkursi uue riigimaja ja turupaviljoni ehitamiseks Kärdlasse praegusele turuplatsile.

Kärdla turu direktor Milvi Soodla ütles, et turukioskite omanikel on aega 2022. aasta lõpuni, et otsustada, mis nende ärist saab. “Osa kauplejaid kolib juba uue aasta algul väljakule rajatavasse hoonesse ümber, kuid see on mõeldud vaid Hiiumaa toodangu pakkujatele,” ütles valla avalike suhete juht Liina Siniveer. Rõiva- ja aiakaupade müüjate ning kingsepa jaoks valmib riigi­maja kõrvale väiksem turupaviljon, mis peab jääma krundi väljakupoolsele küljele ning olema väljaku kauplemisala loogiline jätk.

Soodla oli küll veidi mures, kas uue paviljoni 200 ruutmeetrit on kauplejate jaoks piisav, kuid samas lisas ta, et tegelikult on mitmed kioskid turul juba praegu aastaringselt suletud. “Asi on alles värske ning kaheks aastaks jääb veel kõik nii, nagu praegu on,” ütles ta. Kioskite teisaldamine või lammutamine ehituse algusajaks on nende omanike endi otsustada.

Riigimajja tahetakse koondada riigiasutuste esinduste töötajad endisest maavalitsuse majast Leigri väljakul, töötukassa ja kohtumajast Põllu tänaval ja võimalusel ka Kõrgessaare maanteel asuvast keskkonnaametist. Tühjaks jäävatele riigiametite majadele püütakse leida uus kasutus.

Eesmärk on lihtsustada inimese suhtlust riigiga ning tuua erinevad teenused ühte kohta kokku. Uue, tõenäoliselt kahekordse maja asukohaks on valitud Keskväljaku vahetu lähedus, sest see on mugav ja lihtsasti ligipääsetav.

Sildid: riigimaja