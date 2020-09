Uus kopteriplats tuleb mugavam

Päeva rosin

“No ma ei tea, kas see on ainult negatiivses mõttes eriline. Kuidas ise võtad, nii on. Täiesti tõenäoline, et praegu on maailma inimeste endi otsustada, kuidas maa peal elu edasi läheb. Kas pidevas ängis ja halas või suudetakse see ületada ja näha, et tondid, mida kardetakse, on papist tehtud.”

Kirjandusfestivali Prima Vista patroon VIIVI LUIK vastuseks ajakirjaniku küsimusele tänavuse erilise aasta kohta. PM, 20. september 2020.