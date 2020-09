Uskumatu või mitte – pööre parvlaev Estonia huku loos

ERR/ Priit Mürk

26 aastat peale seda, kui Eesti lipu all seilanud parvlaev Estonia öisel Läänemerel hukkus, on selgunud uued asjaolud. Need võimaldavad asjaga kursis olevatel inimestel väita, et laev põrkas kokku allveelaevaga.“Rootsi valetas meile otse näkku” ütles Estonia uurimiskomisjoni eksjuht Margus Kurm eile Eesti Päevalehele. Kurm on kindel, et Estonia uurimises käis asi üle eestlaste peade.





