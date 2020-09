Toidupanga koordinaator: Hiidlastel on hea süda

Kauplusekülasta­jad annetasid Toidu­panga teisel kogumis­päeval pool tonni toitu, mis jagatakse saare puudustkannatavatele inimestele.Kärdlas koguti kolme poe – Selveri, Tormi Konsumi ja MiniRimi peale kokku 575 kilo toitu. Võrreldes esimese kogumispäeva 1,2 tonniga, mis mullu detsembris koguti ainult ühes poes ehk Selveris, on seda poole vähem.Toidupanga Hiiumaa koordinaator Ingrid Purge ütles, et ühe tavalise reede ja nädala­vahetuse kohta on see siiski väga hea saavutus, mis paneb lausa heldima: “Kui ma kunagi olen mõelnud, et läheks siit Hiiumaalt minema, siis pärast seda, kui olen näinud, kuidas siin omasid hoitakse, ma kindlasti enam kuhugi ei lähe!”Toidupank kogub saarel toitu veidi vähem kui aasta ning kõik siin kogutud toit jaotatakse laiali siinsete perede vahel. Toitu jagatakse kord-kaks kuus ning kui kogumis­päeva pole olnud, tellib Purge Selveris ja Tormi Coopis seisvatesse kärudesse kogunenule veel Tallinnast üks-kaks euroalusetäit toitu lisaks. Sellest jagub 100–130 abipaki jaoks, mis Purge sõnul koos muu toiduabiga on üheks kuuks piisav.Abivajajate nimekirjad saadakse osavallavalitsustest ja kogudustelt. Mõned nimed on ka pangal endal ja ükski saaja üheski nime­kirjas ei kattu.Purge julgustab kõiki, kes teavad või näevad kedagi puudust kannatamas, mõnd vanemat inimest või üksik­vanemat näiteks, andma sellest teada Toidupangale või omavalitsusele.Toidukogumisel olid seekordki abiks vabatahtlikud, keda Purge sõnul ei ole raske leida. “Nende roll toidukogumis­päeval on väga oluline, sest nad vastavad inimeste küsimustele ning mis kõige tähtsam, tänavad annetajaid, kes on head sõna igati väärt,” ütles Purge, kes tulevikus soovib vabatahtlikena kaasata gümnaasiumiõpilasi. “Usun, et julgus teisi inimesi aidata on noortele väärtuslik kogemus,” lausus ta.Samuti on kavas korraldada Kärdlas, Kõrgessaare maantee 2 ruumides üks avatud uste päev, kus kõik huvilised saavad Toidupanga tööga tutvuda ja huvi korral ka ise käe külge panna.Alati võib Toidupanga töösse panustada püsiannetajaks hakates, kusjuures ka raha on võimalik suunata otse Hiiumaa inimestele. Mõnikord ongi kogumispäevadel antud toidu asemel raha, kui annetadasoovija midagi osta ei oska. Siis on selle eest soetatud näiteks kartulit ja porgandit, mida annetuskorvidesse koguda ei saa. Korvidesse oodatakse pika säilivusajaga tooteid, nagu konserve, hoidiseid ja makarone. Värskemat ja lühema säilivusajaga kaupa rändab abipakkidesse siis, kui poed on ise näiteks komplekteerimise eelsel päeval Toidupangaga ühendust võtnud ja selliseid tooteid pakkunud. “Meie laos ei ole praegu külmkappe, seega ei saa seal selliseid toitusid hoida,” selgitas ta.Ka tuleb neil järgmisel aastal senistest ruumidest ilmselt välja kolida, kuna maja läheb lammutamisele ning külmkapi paigutamine sinna pole seega mõistlik. Ühtlasi teatas Ingrid Purge, et otsib Toidupangale uusi ruume ning on pakkumistele avatud.

