Toetajate tänukontserdil laulab Ain Anger

SA Kärdla Kirik nõukogu esimees Enn Kunila teatas eile rõõmsa uudise – Kärdla kiriku toetajate tänukontserdi annab maailma­kuulus ooperilaulja Ain Anger.Enn Kunila ütles, et kutsuda Ain Anger tänukontserdile esinema, oli tema suur soov. Realiseerida õnnestus see vaid tänu kahe mehe sõprusele ja asjaolule, et Euroopas kehtivad koroonapiirangud ja paljud suured ooperimajad on pausil.





