Tähistame eakate päeva

Lugupeetud Hiiumaa eakad, suur suvi on möödas, lapse­lapsed kooli saadetud ja aeg tegeleda oma hobidega. Loodame, et see kole viirus ei ole teie elurõõmu kahandanud ja sügisest jätkavad kõik ringid ja huvigrupid oma tegevustega.

Teatavasti on 1. oktoober eakate päev. Selleks, et algavale tegevushooajale hoogu anda, koguneme 4. oktoobril kell 12 Kärdla Kultuurikeskusesse ja tähistame koos eakate päeva.

Osavõtu- ja transpordisoovid oleks hea nagu ikka päevakeskustesse 25. septembriks teada anda. Siis teame, kuidas bussid peavad sõitma, et kõik ikka kohale saavad, kel soov osaleda. Käinas paneb osa võtta soovijad kirja Heli Tuisk telefonil 5349 0389. Kui ka eelnev registreerimine ununes või tekkis osalemise soov viimasel minutil, tulge ikka kohale – kohta jagub kõikidele. Kohtumiseni Kärdlas!

Hiiumaa Pensionäride Ühenduse juhatus

