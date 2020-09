Suuremõisa lossi katkine aknaklaas

Hiljuti visati kiviga katki ühe Suuremõisa lossi akna klaas. Kas teo toimepanijad võivad olla needsamad noorukid, kes kevadel lossiaias vandaalitsesid ja lossi sisse murdsid?

Vastab Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp: “Saime 11. augustil teate, et lõhutud on Suuremõisa lossi üks aknaklaasidest. Politseinikud kontrollisid teadet ja selgitasid sündmuskohal, et ühel lossi aknal on lõhutud kahekordse akna väline klaas ning kivi on kahe klaasi vahel. Juhtumi kohta teataja menetluse algatamist ei soovinud, mistõttu ei ole ka kahju suurust hinnatud. Sellest hoolimata kogume juhtunu kohta infot, mille käigus selgitame ka seda, kas tegemist oli kellegi tahtliku teoga. Politseil ei ole seni kogutud infole tuginedes alust arvata, et klaasi lõhkusid noorukid, kes kevadel panid toime Suuremõisa lossi ümbruses vandalismiakti ja omavolilise sissetungi lossi. Nende sündmuste puhul tuvastasime, et teod panid toime viis noorukit, kellest ühe puhul on rakendatud rahalist karistust, teiste puhul korvasid isikud Hiiumaa ametikoolile ja ka restoranile Padakonn kahjud nii rahaliselt kui ka korrastades tööga vandalismi tagajärjed.”