Suur rõõm sellest, et saab jälle kooli minna

KÄRDLA PK

HIIUMAA VALD

Kärdla koolide õpetajad ja õpilased paistsid olevat rõõmsad, et peale poole aasta pikkuseks veninud pausi saab jälle kooli. Koos sammuti ühises rongkäigus üle poolvalmis keskväljaku, aga ühise aktuse asemel peeti kaks eraldi – põhikooli oma Kärdla pargis ja gümnaasiumi oma kooli sisehoovis.“Koroona õpetas, et koolis on tegelikult täitsa hea käia ja üksi kodus õppida oli palju raskem,” ütles gümnaasiumi 12. klassi õpilane Marken Tisler.Viimast kooliaastat alustada on tema sõnul ühekorraga nii rõõmus kui kurb.Gümnaasiumi õppejuht Maris Nõmmik-Kärtner ja direktor Ivo Eesmaa soovisid, et uus kooliaasta tuleks traditsiooniline ehk kõik saaks koolis käia. Direktor kutsus õpilasi haigustunnustega kindlasti koju jääma, ent seda võimalust mitte kuritarvitama.Gümnaasiumi 10. klassis alustas sel aastal kooliteed 43 õpilast, kellel kaks klassi­juhatajat: Tiiu Heldema ja Liisa Randmaa.Õpetaja Heldema märkis, et oli oma kunagise õpilase ja praeguse kolleegi, tollal Liisa Valsi, klassijuhataja.Direktor ütles, et tema kooli­aktuse riiete valik ei ole sugugi juhuslik ning osutas oma tumedale särgile ja kuldsele lipsule. “Tahan nendega väljendada oma soovi algavaks kooliaastaks: et selle tumeda koroonataeva taustal oleks meie elu siin majas ikka kuldne!”Kärdla põhikoolis alustab tänavu kooliaastat kokku 320 õpilast ja 66 õpetajat. 1. klassis alustab kooliteed 26 õpilast, keda viisid käekõrval kooli 41 9. klassi õpilast.“Võimalus olla koos ja koos õppida on suur väärtus. Sellest saame aru alles siis, kui see võimalus meilt ära võetakse. Nii juhtus kevadel,” rääkis direktor Margit Kagadze põhikooli avaaktusel.Videosilla abil võeti aktusel ühendust Kanadas viibiva Hiiumaa aasta õpetaja Timo Ligega, kes muuhulgas ütles, et “lastele kooliaasta alguses õnne soovida on sama hea kui õnnitleda jänest jahihooaja alguse puhul.”Sellegipoolest tundusid ka põhikooli õpilased vähemalt esimesel päeval olevat rõõmsad selle üle, et saavad jälle koos olla.Koolijuht kutsus õpilasi ja õpetajaid väärtustama oma rolli Kärdla kooli 190aastases ajaloos, üksteisele rohkem silma vaatama ja küsima, kuidas läheb ning olema üksteise jaoks olemas, sest igaüks vajab head sõna ja märkamist. “Nõnda hoiame elus kooli­rahu ja koolirõõmu,” oli Margit Kagadze sõnum.Aktuse alguses allkirjastasid õpilased, õpetajad ja direktor koolirahu kokkuleppe.

Kärdla Põhikool

1. klass

Kassia Alber

Karl Sebastian Berkmann

Eliise Gläser

Henert Hanikat

Marilin Jakobson

Janelis Jasinski

Susanna Lota Juursalu

Ronja Kalmus

Ott Markus Katšalov

Miina Kesküla

Liina Kiiver

Karl Gustav Konsa

Heleen Kullamägi

Karl Eerik Küttim

Karit Liivamägi

Otto Thor Lips

Ruudi Sebastian Maar

Herman Nabbi

Lukas Parra

Leon Parrucci

Maria Poolakene

Loore Pruul

Romet Punder

Rosabel Ramp

Triinu Saar

Teodor Teras

Klassijuhatajad Ruth Alas ja Liis Ristal

Käina Kool

1. klass

Kert Arukask

Florian Kadak

Sädeli Kaev

Ken-Martin Kajalainen

Joanna Felicia Kangur

Markus Gustav Kaups

Kaisa Klaas

Anni Pauliine Kopli

Karmen Koppel

Emma Maria Leedis

Karolina Läänesaar

Eerik Martin

Dag Hendrik Metsand

Hugo Oago

Keitlin Oolmets

Jako Pisa

Karolin Pähkel

Airi-Liisa Unt

Elisabeth Vannas

Nele Noora Üksik

Klassijuhataja Karin Teemets

Emmaste Põhikool

1. klass

Romet Jaakson

Jaan Leigri

Ander Vara

Klassijuhataja Ivi Teller

Lauka Põhikool

1. klass

Lauri Erich Kuli

Jüri Pik

Klassijuhataja Siiri Pielberg

Suuremõisa Lasteaed-Põhikool

1. klass

Marta-Liis Laanekütt

Andrea Juliana Junior Lillqvist

Adele Suvi

Klassijuhataja Jaana Omann

Palade Põhikool

1. klass

Anton Liit

Martin Markus

Kenneth Pisa

Lauri Sinijärv

Virgo Sinilaid

Klassijuhataja Liina Lindpere

