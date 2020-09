Sada aastat oma valitsust

Peaminister Jüri Ratas ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu 100. aastapäeva peol peetud kõnes, et väga lähedale on jõutud ühele kohalike omavalitsuste tulubaasi sõlmküsimusele.

Konkreetset lubadust, taastada eelmise majanduskriisi eelne tulubaas, ta siiski ei andnud.

Eelmisest kriisist on möödas üle kümne aasta, aga uus kriis on ju jälle kukil.

Ka president Kersti Kaljulaid toonitas riigikogu avaistungi kõnes, kui oluline on omavalitsuste jaoks riiklikest programmidest ja katuserahadest sõltumatu eelarve.

Keskerakondlane Peeter Rahnel ei jätnud talle vastamata: “Kui 2009. aasta majandus­kriisi ajal kärpis Reformierakond kohalikele omavalitsustele laekuvat tulumaksu osa ja tasandusfondi, siis tänavu jäeti kohalikele omavalitsustele alles seni kokku lepitud tulubaas.”

Siseministeeriumi tellitud ja viis aastat tagasi valminud uuringus aga tõdeti, et valitsus kontrollib omavalitsustele eraldatavat toetust ning valitsuse kontrolli all on ka KOVide maksukorraldus.

Siiamaani käivad ministrid maakondades kohalike omavalitsuste rahapalveid kuulamas ja näpuga näitamas, kuhu üks või teine summa suunata…

22. september 2020