Rauniste: Sünergia kadus ja alapakkumist teha ei saanud

Kord kuus Hiiu Lehe vahel ilmunud vallalehte Hiiumaa Teataja küljendas ja levitas seni OÜ Saaremaa Raadio, mis uuel hankel enam pakkumist ei teinud. OÜ Saaremaa Raadio tegevjuht Priit Rauniste ütles, et lehe väljaandmise kulud on kasvanud ja alapakkumist ta teha ei saanud.

“Ka eelmisel hankel ei teinud me odavaimat pakkumist, peale proovi odavaima pakkujaga leidis vallavalitsus, et see ei toimi ja kutsus meid partneriks,” meenutas Rauniste. “Tegime koostööd kaks aastat, aga kuna kulud tõusid ja reklaam vähenes, eriti koroonaajal, olime selle aasta juuni alguses sunnitud pöörduma valla poole ettepanekuga, tõsta teenuse hinda ligi 20 protsenti, mille peale vald korraldas uue hanke.”

Uue hanke tingimuseks oli muuhulgas, et paketis ei tohtinud olla Hiiu Lehte ja vallaleht pidi olema iseseisev väljaanne. “Lühidalt – sünergia sõltumatu maakonnalehe ja maksumaksja poolt tasutud vallalehe vahel oli ära võetud,” nentis Rauniste. “Eelmise mudeli puhul saime oma lehele loetavuses ja tiraažis tuge, samuti andis see võimaluse ühel päeval kuus lehte reklaami müüa tugevamate argumentidega. Kuna nüüd langes see argument ära, siis polnud meil mingit huvi sellega tegeleda, trükikoda ega kandesüsteemi meil omal ju ei ole.”

Parima pakkumise tegi seekord AS Postimees Grupp, millega sõlmitud lepingu järgi on nende pakutud hind 1509 eurot ja 60 senti kaheksalehelise vallalehe küljendamise, trükkimise ja kojukande eest. OÜ Saaremaa Raadio suvel küsitud hinnast on see 40 protsenti odavam.

“Ei saa aru, mis on Postimehe huvi, kas lihtsalt Kroon­pressile käivet teha,” arutles Rauniste.

Hiiu Lehte koos vallalehega enam ei tule

Septembrist alates ei tule koos vallalehega postkasti enam Hiiu Lehte ja vallalehe kandepäevi on rohkem kui üks.

“Enam ei tule leht ka kindlal päeval vaid mingite kandepäevade jooksul, mis on ka kvaliteedis pigem tagasiminek,” märkis Rauniste.

Ligi kahe aasta jooksul, veebruarist 2018 kuni septembrini 2020 ilmus 30 numbrit vallalehte, mille ilmumise eest vastutas OÜ Saaremaa Raadio.

Kaks esimest numbrit, detsembris 2017 ja 2018. aasta jaanuaris, koostas eelmisel hankel kõige odavama pakkumise teinud pakkuja. Valla avalike suhete osakonna juhataja Liina Siniveer selgitas valla lehes, kuidas OÜ Saaremaa Raadio 2018. aastal valla koostööpartneriks sai: “ Muudatuse tingis kujundusteenuse vahetus ja vallalehe välja andmise jätkamiseks valisime lahenduse, mis oli hinnapakkumiste järgi valla jaoks kogukulult järgmine pakkumine. Kaalusime ka varianti anda Hiiumaa Teatajat välja koostöös Hiiu Lehega, kuid saata kandesse üksikult, kuid selgus, et tehnilistel põhjustel läheks see valik kaks korda kallimaks kui praegune.”

“Trükkida tiraaži lisatuhandeid on alati odavam, kui trükkida kaks korda ja kokku sama palju. Samuti on lehe nii-öelda paksemaks tegemine ehk vallalehe lisamine Hiiu Lehele odavam, kui kahte lehte eraldi trükkida. Sama loogika on ka kojukandeteenusega, üks kord paksem leht postkasti viia on odavam, kui viia kaks korda kergemat,” selgitas Priit Rauniste trükikodade ja Omniva kojukande hinnakujunduse põhimõtteid.

