Positiivne või valepositiivne?

Koroonahaigestumiste aina kasvava arvu taustal tuli 25. augustil terviseameti teade, et ka Hiiumaal on üks inimene andnud testile positiivse vastuse.

“Oleme tänaseks testinud ära suurema osa tema lähikontaktsetest ja siiani on õnneks kõik testitulemused olnud negatiivsed,” ütles terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar laupäeval.

Küsimusele, kas tegu võiks olla nn valepositiivse testiga, vastas Saar laupäeval, et seda on veel vara öelda, kas tegemist oli valepositiivse testiga või oli inimene kordustesti ajaks tervenenud. Vastuse lubas ta anda peale laboriga konsulteerimist sel nädalal.

Eilseks tuli ka labori selgitus: “Esimene, 24. augustil antud proov oli positiivne, aga hiline signaal ehk siis viiruse hulk proovis oli väike. Teine, 28. augustil võetud proov on kindlalt negatiivne. Sellest võib siis järeldada, et inimene võis haiguse asümptomaatiliselt läbi põdeda mõni aeg tagasi.”

Teade võimalikust COVID-19 haigestunust ajas Hiiumaa üsna ärevile, sest nagu väikeses kogukonnas ikka, levis kiiresti info, et tegu on välisriigist turismireisilt tulnud inimesega, kes töötab üsna suures kollektiivis ja oli osalenud ka ühel sünnipäevapeol.

Sildid: Positiivne, test, valepositiivne