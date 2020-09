Peod ja kogunemised tuleks ära jätta

Laupäeval kerkis ööpäeva jooksul tuvastatud koroona­haigete arv Eestis 61, nakkuskordaja aga 30,78ni. Terviseameti (TA) juhi Mari-Anne Härma sõnul on põhjust olla mures, sest puhangu taga on haigena tööl käivad inimesed.

“Järgmised kolm nädalat on kriitilised viiruse kontrolli alla saamiseks. Terviseamet soovitab edasi lükata või ära jätta kõik pere­kondlikud kogunemised, peod ja muud üritused,” teatas TA pühapäeval.

Nakkuskoldeid on peamiselt Ida-Virumaal, Harju­maal, pealinnas ja Tartus. On koole, ürituste koldeid, leitud juhtum ka Jõhvi Töötukassast. Samas on kaduvväike näiteks reisilt tulnud inimeste viiruse­tase. Peolt on tõenäolisem viirus hankida.

Küsimusele, kas laupäevane uute nakatunute hulk (61) oli üllatav, vastas TA juht Härma: “Eks me teame, et kui meil on suured lähikontaktsete ringid, siis võib tulla palju nakatunuid. Kui nad kõik ühel päeval tulevad, siis see natuke ehmatab. Enamus täna lisandunud haigetest oli lähikontaktsete ringist.”

Eelmise nädala keskel ETV saates kahekõne esinenud TA erakorralise meditsiini osakonna juhataja Ragnar Vaiknemets ütles siiski lohutuseks, et kui kevadel võttis ja murdis viirus peamiselt vanemaid inimesi ning haigus kulges raskemalt, siis nüüd levib viirus pigem nooremate seas, aga kulgeb kergemalt.

Sildid: haiged, koroona