Pangaesinduse külastamiseks broneeri aeg ette

Jake Farra Kõikides Swedbanki esindustes teenindatakse kliente ainult eelnevalt broneeritud kohtumiste alusel. Swedbanki kontorivõrgu juht Age Petter (pildil) selgitab, miks see nii on.

Teenindusviisid muutuvad ajas. Kui kunagi oli tavaks minna arsti ja juuksuri juurde elava järjekorra alusel ja oodata, siis tänapäeval on loomulik, et need käigud planeeritakse ette ja selleks tuleb teha broneeringuid. COVID-19-st tingitud olukord andis tõuke teeninduse muutmiseks ka panganduses. Broneeritud aja korral saab klient oma toimingud tehtud ilma ootamiseta ja pangatöötaja saab ennast paremini ette valmistada. Kokkuvõttes võidab ju enim just klient: ta saab parema teeninduse ega pea ootama järjekorras. Samuti ei pea klient tundma huvi, millal on pangaesindus avatud ja mis kellani. Klient tuleb kohale talle sobival ajal, mis on varem kokku lepitud. Broneeringutega saame tagada talle parima võimaliku teeninduskvaliteedi, suunates klienti teenindama just selle töötaja, kes on kliendi pöördumise teemal kõige kompetentsem. Mõistame, et muudatusega harjumine võtab aega ja kui esindusse tuleb klient, kes ei ole aega broneerinud, siis oleme talle aja broneerimisel abiks ning vabade aegade olemasolul lisame ta kohe ka järjekorda. Soovitame kindlasti aeg broneerida, et vältida ootamist.

Esindusse saab aja broneerida Swedbanki äpis, internetipangas ja telefoni teel.

Äpis tuleb valida “Kontaktid” ja seejärel “Broneeri nõustamine”. Internetipangas saab broneerida nõustamise, kerides lehekülje lõppu ja valides hallilt ribalt “Aja broneerimine”. Telefoni teel broneerimiseks tuleb helistada numbrile 631 0310.

Kõikide Swedbanki esinduste ja sularahaautomaatide loetelu koos lahtiolekuaegadega leiab internetipangast aadressilt www.swedbank.ee/private/home/contacts

Lisainfot saab numbrilt 631 0310.