Noortevolikogu pakub kogemusi ja võimalusi

Erakogu

Homme on viimane päev kandideerida Hiiumaa noortevolikogusse, Getlin Juhe sõnul pakub see vahvaid kogemusi ja uusi võimalusi.Juba homme, 23. septembril on viimane päev esitada oma kandidaadid või iseennast uue noortevolikogu koos­seisu liikmeks. Ülesaareline noortevolikogu toimib juba kaks aastat ning praegusesse volikokku kuulub 11 noort.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: noortevolikogu