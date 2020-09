Ministeerium soovitab välisreise vältida

Eesti välisministeerium laiendas reisihoiatust. “Soovitus on nagu kevadel esimeses faasis, et hoiduda igasugusest vältimatust reisimisest välisriikidesse,” ütles välisminister Urmas Reinsalu.

Minister põhjendas reisi­hoiatuse laiendamist viimase kahe nädala jooksul toimunud haigestumise kasvuga Euroopas – kui kaks nädalat tagasi oli nakatumis­näitaja 100 000 elaniku kohta 16, siis nüüd on see Euroopas tõusnud 46ni.

Läti võimalike reisipiirangute kohta ütles Reinsalu, et Läti valitsus teeb otsused reedel, kuid temale teadaolevalt ei ole lõunanaabritel plaanis taastada statsionaarset piirikontrolli, küll võidakse teha põhja- ja lõuna­piiril pistelist kontrolli.

Ka Soome andis hiljuti universaalse reisihoiatuse ehk kutsus oma kodanikke üles välisreisidest hoiduma. “Järgmisel nädalal langetab Soome oma territooriumi puudutavad otsused. Meil tuleb olla valmis ka selleks, et leiavad aset kitsendused, mis ei puuduta inimesi, kes töötavad või kelle elukoht on Soomes või on reisimiseks vältimatu isiklik vajadus. On olemas risk, et piirangud tulevad, mis puudutab karantiini,” ütles Reinsalu.

Poola välisminister on Reinsalu sõnul talle kinnitanud, et piire ei suleta.

