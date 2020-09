Millal algas Vananaistesuvi?

VIIVE-KAI REBANE

Uue suve ehk vananaistesuve “avastasid” Kärdla kohvikute­päeva “leiutajad” Ere Naat ja Ly Johansen ning see kestab terve septembrikuu.Kui kohvikutepäev sai välja mõeldud südasuve nautimiseks, siis nüüd tahavad nad näidata, kui tore on Hiiumaal ka siis, kui päris suvi läbi on.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: vananaistesuvi