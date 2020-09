Midagi saab alati õigesti teha

Reedeses Hiiu Lehes analüüsis Hiiumaa vallavanema asendaja Toomas Rõhu, mida oleks tema selle õnnetu rebaseloo puhul saanud teha teisiti. Rõhu ütles, et ta ei ole valmis võtma vastutust teo sooritaja asemel, kuid tunnistas juhtimis­probleeme. Seda, nagu oleks ta trüginud osavalla­vanema töömaile, ta enda süüks siiski ei võtnud.

Toomas Rõhu esmast reaktsiooni, hukkamõistu teo tegija suhtes ja püüdu olukorda lahendada, võib väga hästi mõista. Tuli tal ju reageerida kolmapäeval n-ö lennult ehk alles siis, kui meediaväljaanded helistama hakkasid ja rebase tapmise kohta küsisid.

Ometi oli kõik juhtunud juba esmaspäeval – miks vallavanem Rõhu sellest ei teadnud?

Täpselt samuti võib mõista Toomas Vannase püüdu rebaseprobleem iga hinna eest, kohe, ruttu ja ettevaatamatult lahendada.

Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann ütles, et selle õnnetu rebaselooga läks tema arvates kõik valesti. Ta loetles hulga vigu “alates sellest, et meil puuduvad regulatsioonid ja juhendid, kas ja kuidas linna­loomade ning linna eksinud loomadega käituma peaks, kuni töötajate väljaõppe ja varustuse puudumiseni välja.”

“Jätkuks meil nüüd oidu, et seda kriisi mitte raisku lasta minna ja vajalikud juhendid ja tegevuskavad välja mõelda,” soovis ta.

Hiiu Lehe hinnangul tuleks sellest juhtumist võtta veel mõned õppetunnid.

Igaüks meist võib eksida ja esimene kivi visaku siis see, kes ise on ilma süüta.

Info peab liikuma õigel ajal, et juht tule alla ei jääks.

Kui oled tule all, astu kõrvale, et ülikuum olukord jahtuda saaks.

15. september 2020