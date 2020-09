Mediaanpalkades haigutab regionaalne lõhe

Statistikaamet tutvustas äsja palgarakendust, millega saab kvartali kaupa võrrelda palgastatistikat 799 ameti kohta maakonna ja vanuselises jaotuses.

Andmeid uurides selgus, et selle aasta teise kvartali lõpu seisuga oli Eestis töötavaid mehi 245 713 ja naisi 268 895, mediaanpalk* kõigi ametite peale kokku oli 1170 eurot.

Ettearvatult olid rakenduse andmeil kõige kõrgemad mediaanpalgad Tallinnas, 1300 eurot, ja Tartus, 1187 eurot.

Hiiumaal on mediaanpalk 989 eurot. Madalam on see neljas maakonnas: Võrumaal 955 eurot, Saaremaal 950 eurot, Valgamaal 939 eurot ja Ida-Virumaal 927 eurot.

Hiiumaaga samal tasemel oli mediaanpalk Lääne-, Pärnu-, Lääne-Viru- ja Jõgeva- ning Põlvamaal, Rapla-, Järva- ja Viljandimaal aga oli mediaanpalk Hiiumaast kõrgem.

Statistikaameti andmed erinevate ametite mediaanpalkade kohta pärinevad maksu- ja tolliameti töötamise registri ning maksudeklaratsiooni TSD (tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon) andmetest. Rakendusega saab lähemalt tutvuda ameti kodulehel.

Kuna Eesti on Euroopa Liidu suurima palgalõhega riik, plaanitakse sügisest rakendusele lisada ka palkade sooline võrdlus.

*Mediaanpalk on töötasu, millest pooled töötajad saavad palka vähem ja pooled rohkem. Seega kirjeldab mediaanpalk töötajate sissetulekut õiglasemalt kui keskmine palk, kus kõrgelt tasustatud juhtide palgad näitavad elatustaset kõrgemana, kui see enamikul inimestel tegelikult on.

rahageenius.ee

Sildid: mediaanpalk, palgastatistik