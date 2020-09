Maal elamise päeva peetakse Emmastes

Laupäeval, 26. septembril on üleeestiline Maal elamise päev, kui 28 valda tutvustavad oma koole, lasteaedu ja kultuuri- ja noortekeskusi ning muid asutusi. Hiiumaal on seekord tegevused koondunud Emmaste osavalda.

Valla kultuurispetsialisti Anu Tammearu sõnul oli see teadlik otsus, sest möödunud aasta kogemus näitas, et kui sündmused olid üle saare laiali hajutatud, jagunesid inimesed kokkusaamispaikade vahel väga ebavõrdselt. Nii otsustatigi jätkata Maal elamise päevaga osavaldade kaupa – sel aastal on keskus Emmaste, järgmine aasta mõni muu osavald. “Sellegipoolest jagab valla infotelk Valgu seltsimaja kõrval infot kogu Hiiumaa kohta,” kinnitas Tammearu.

Sündmused algavad juba reedel, 25. septembril, kui Emmaste noortekeskuses avatakse kell 18 vestlusring “Hiiumaale elama – tulla või mitte tulla?”.

Juttu juhib Emmaste osavalla vanem Hergo Tasuja ning osalevad uushiidlased, taashiidlased ja põlishiidlased Martin Lauri, Jüri Preobraženski, Pille-Riin Kannel, Triin Vasli ja Margus Kastein.

Laupäeval, 26. septembril on kella 12–16ni avatud Valgu seltsimaja koos kohviku ja infotelgiga. Tilga küla Ainola talus saab tutvuda koduloomade-lindudega ning paitada kitsi ja ponisid. Külalisi ootavad samal ajavahemikul ka Emmaste vaba aja keskus ja noortekeskus, kella 12–15ni on avatud lasteaed Naksitrallid ja kella 10–14ni Emmaste raamatukogu.

Meresõpradele on uudistamiseks avatud Tärkma sadam, kus kella 14–15ni toimub sadamat tutvustav ringkäik koos lugudega sadama ajaloost, hetkeseisust ja tulevikust. Kella 12–16ni on avatud Sõru muuseum ja Sõru kõrts.

Terve päeva jooksul saab seiklusmängu kontrollpunkte läbides ja kergematele küsimustele vastates võita loosi­auhindu.

Sildid: Emmaste osavald, maal elamise päev