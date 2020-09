Loomaaialoomad ootavad kõrvitsaid

Tallinna Loomaaed andis teada, et 14. septembrist saab neile DPDkullerteenusega kõrvitsaid saata. Teenus on kõigile tasuta ja loomad tunnevad köögiviljadest rõõmu kevadeni välja.

Tarbijate ühistu müügijuht Pille Pink ütles, et nähtavasti on sel aastal Hiiumaal ka väga hea kõrvitsa-aasta, sest neil on kõrvitsapakkujatest lausa järjekord: “Kõiki kõrvitsaid me kahjuks kokku osta ei jõua ja võtame ootel olijatega ühendust vastavalt sellele, kuidas poes nõudlus tekib.”

Kes kõrvitsaid tingimata müüa ei taha, vaid oleks nõus need tasuta ära andma, et toit raisku ei läheks, saab täita Tallinna Loomaaia kodulehel registreerimisvormi ning kutsuda kõrvitsatele järele kulleri. Üleskutses öeldakse, et omamoodi tasu kõrvitsate eest võib olla loomade reaktsioon maiuspalale, kui see esimest korda nende toidulauale saabub ja seda kutsub loomaaed laupäeval, 31. oktoobril toimuvale kõrvitsapeole ka vaatama. Lisaks räägitakse peol muudki huvitavat loomajuttu.

Kõrvitsaid saab loomaaiale saata 8. novembrini ja kes pealinna satub, võib loomaaia Põhjaväravasse (Paldiski mnt 145) loomadele viia ka muid hästi säilivaid puu- ja juurvilju.

