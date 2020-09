Lahendused leiab, kui otsida

Kui üleeelmise aasta lõpul ja eelmise algul selgus konflikt uue spordikeskuse ja haigla helikopteri maandumisplatsi vahel, tundus, et kõik on nii valesti kui olla saab ja nüüd kohe jääb kõik seisma.

Spordikeskus ehitatakse valesse kohta, kõrge hoone hakkab segama meditsiini­lende tegevaid päästekoptereid, uue kopteri­platsi saab rajada vaid haigla maaküttetrassi peale ja selle ehitus on liiga kallis… Kõik oli halvasti ja valla­vanemat ootas ees opositsiooni umbusaldus­avaldus.

Sellest ka toimetuse mure, et kuna heli­kopteriplatsi ehitus haigla maakütte torustiku peal käib hoogsalt juba tükk aega, kuidas siis sel sügisel haiglat köetakse. Oli mure, et ehk tuleb arstidel-patsientidel jalga ajada villased sokid ja ülle tõmmata paksud kampsunid.

Ei midagi sellist! Kuigi kaugküttetorustik pole veel haiglani välja jõudnud, toimib maaküte jätkuvalt ja haiglaruumid on soojad.

Haigla vana helikopteriplats oligi amortiseerunud ja uus saab kohe-kohe valmis. Peagi saavad kerkima hakata ka spordikeskuse seinad ja vana helikopteriplatsi kohale teeb haigla uue maaküttekollektori.

Ei teagi, kas volikogu opositsiooni kiita, et tänu nende survele sai kõik veel parem või avaldada umbusaldust, et nad arengut iga hinna eest pidurdada üritasid.

