Kristi Linkov vaidlustas töölepingu ülesütlemise kohtus

Praegu likvideerimisel oleva SA Hiiumaa Spordikool endine juhatuse liige Kristi Linkov vaidlustas kohtus tema töölepingu ülesütlemise ning nõuab kohtult töölepingu üles­ütlemise tühisuse tuvastamist, samuti hüvitist ja viivist. Kohtuistungi ajaks on määratud 12. november.

Jaanuaris otsustas Hiiumaa vallavolikogu reorganiseerida senise sihtasutuse, et muuta see valla allasutuseks. Kõik sihtasutuse senised töölepingud, sh senise juhataja oma, pidid üle minema uuele, valla hallatavale huvikoolile.

Juunis teatas sihtasutuse nõukogu, et kutsub juhatuse liikme tagasi ja vabastab ta spordikooli direktori ameti­kohalt. Väidetavalt selgusid sihtasutust valla allasutuseks ümber korraldades ja dokumentatsiooni läbi töötades asjaolud, millega on asutusele kahju põhjustatud ja töö­suhet juhatuse liikmega ei olnud võimalik jätkata. Nõukogu hinnangul oli juhataja kuritarvitanud sihtasutuse rahalisi vahendeid. Samal ajal esitas nõukogu PPAle endise juhatuse liikme kohta kuriteoteate, mille prokuratuur ka menetlusse võttis.

Prokuratuur teatas, et kontrollib menetluse käigus, kas spordikooli raha on kasutatud korrektselt. Kellelegi seni kahtlustust esitatud ei ole.

