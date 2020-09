Koolirõõmu terveks aastaks!

Peale pooleaastast pausi on meie lapsed taas koolis. Kui kauaks kooliskäimise rõõmu seekord jagub, ei tea veel keegi. Oht, et taas tuleb kellelgi ja kusagil minna koduõppele, on õhus, sest koroonaviirus levib usinasti.

Juba andis välisministeerium hoiatuse, et välisriikidesse reisida ei maksa, sest Euroopas on nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta kahe nädalaga tõusnud 16lt 46ni.

Uue koroonaviirusega nakatumise kasv lõpetab sisuliselt nõndanimetatud Balti mulli olemasolu, tunnistas kolmapäeval Läti valitsuse istungil peaminister Krišjānis Kariņš.

Balti mull ühendas Eestit, Lätit ja Leedut, kus viiruse levik suudeti suveks kontrolli alla saada ja võis piiranguteta liikuda. Milliseid piiranguid Läti oma piiridel kehtestada kavatseb, pole veel teada.

Kui ka peaks minema koduõppeks, on õpilastel, õpetajatel ja koolidel kevadine kogemus varnast võtta ja loodud suur hulk digiõpikuid.

Loodame, et vähemalt Hiiumaal seda ei juhtu ja kõik õpilased saavad igal hommikul rõõmuga ette võtta koolitee oma koolimajja.

