Kärdla kaugküttetorustiku ehitustööd lõpusirgel

Kärdla kaugküttetorustiku tööd on lõpusirgel, spordikeskus veel kerkib ja haigla jätkab esialgu maaküttega, millest osa jääb küll uue helikopteriplatsi alla.Kaugkütteettevõtte Utilitas Haapsalu ja Kärdla osakonna juhataja Rein Paju ütles, et 250 000 eurot maksma läinud Kärdla magistraaltorustiku ehitus- ja taastamistööd on lõpule jõudmas. Objekti ülevaatus on planeeritud 18. septembriks ja Paju pidas tähtaegset lõpetamist realistlikuks.





Sildid: kaugküttetorustik