Hübriidlaeva akud

MERILIIS METSAMÄE

Vastab TS Laevad juhatuse liige Guldar Kivro (pildil): “Hiiumaa liini puhul tähendaks see, et mõlemad laevad on varustatud hübriidlahendusega piisavas mahus, et reisiks vajalik energia maht tuleks 50 protsendi ulatuses akudelt ja ülejäänud 50 protsenti diiselgeneraatoritelt. Ehk siis põhimõtteliselt sama lahendus nagu praegu Tõllul, aga vajalik maht energiast oleks 50 protsenti. See tähendab, et laevadele on vaja paigutada akupangad, ehitada vastav ruum ja suurendada ventilatsioonide jms võimekust. Kui tööde käigus selgub, et on võimalik paigaldada laadijad ka kaldale, siis on võimalik, et saame selle vajaliku 50 protsenti energiat akudesse laadida hoopis kaldalt. Selleks, et saaksime kaldalt elektrienergiat akudesse laadida, peavad erinevad ettevõtted ja asutused tegema head koostööd. See on koostöö, kus kõik peavad andma enda poolt panuse, kindlasti on seal

OÜ TS Laevad, AS Saarte Liinid, energiafirma Imatra, kuna see on nende võrgupiirkond, Eesti Energia, Enefit Green jt. Sellest siis ka minu jutt kokkulepetest ja koostööplaanidest, mis aga on alles algusjärgus ja tuleb tulevikus fookusesse seada.”

Sildid: Guldar Kivro, hübriidlaev