Hoia pikivahet ja haigena püsi kodus

16, 15, 32, 23, 21, 22, 25, 36, 22, 36, 61, 18, 36, 57, 44 – nii kasvab septembrikuus ööpäevaga lisandunud positiivsete testitulemuste arv.

Covid-19 teise tõusulaine ajal on Hiiumaal taas vedanud, positiivse testitulemuse on selle aja jooksul andnud vaid kaks inimest. Hiiu Lehele öeldi terviseametist, et inimene käis reisil Lätis, Leedus ja Poolas ja sel perioodil ta nakatus, teadaolevaid kontaktseid on teavitatud ning epidemioloogiline uuring veel käib.

Hiiumaa vald teatas oma kodulehel, et proov anti mandril ning vastutustundliku kodanikuna on inimene olnud välisriigist naastes eneseisolatsioonis ja vältinud kontakte juba kümmekond päeva.

Samas täpsustatakse, et reis oli ise korraldatud, mitte seotud Hiiumaa reisifirmaga.

Väike nakatunute arv ei tähenda, et tohiksime hooletuks muutuda.

Näiteks kaupluses tahaks vahel nii mõnelegi ostjale öelda – hoia pikivahet ja haigena püsi kodus!

Tuleks sellise hoiatusmärgiga T-särk müüki, kohe ostaks.

25. september 2020