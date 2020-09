Hiidlase ettevõte valiti Rootsi edukaimaks idufirmaks

USA äriajakiri Forbes ja Stockholm Fintech Guide kajastavad Hiiumaalt sirgunud ettevõtja Hendrik Roosna tegemisi. Esimene teatab, et Hendrik Roosna ettevõte Fairown, mis hiljuti laienes Rootsi, valiti üheks edukamaks idufirmaks Rootsi finantstehnoloogia maastikul.“Tema asutatud finantstehnoloogia ettevõte nimega Fairown on aidanud suurfirmadel nagu Apple ja Stihl muuta oma klientide tarbimist loodussäästlikumaks ja oma äri vastutus­tundlikumaks. Eestlaste arendatud tehnoloogia on juba teinud kümnete tuhandete tarbijate elu lihtsamaks ja mugavamaks,” kirjutab Forbesi ajakirjanik MichalGromek.Fairowni tooteks on veebiplatvorm seadmetega kauplevatele ettevõtetele, mis tahavad pakkuda kliendile võimalust soetada telefon, arvuti, käekell või kasvõi muruniiduk soodsamalt. “Edaspidi saab klient kasutatud toote uue vastu välja vahetada, nii et kogu maksumust ei peagi kunagi kinni maksma,” selgitab Roosna. “Fairown hoolitseb selle eest, et kasutatud seade saaks finantseeritud, kindlustatud ja loodussäästlikult ümber töödeldud või leiab endale uue omaniku järelturul.”Hendrik Roosna räägib leheloos, et juhtivad tarbe­elektroonika-, moe- ja mööblitootjad on COVID19st tingituna näidanud üles väga suurt huvi uute internetipõhiste müügisüsteemide vastu, mis aitaksid asendada klassikalist jaemüügi kaudu kliendini jõudmist. Peamiseks põhjuseks vajadus internetipõhise, kontaktivaba ja loodussäästlikuma viisi järgi oma toodete kliendile kuumaksepõhiste teenustena pakkumiseks.Oma ideed õnnestus Hendrik Roosnal testida 2016. aastal Ameerika Ühendriikides Silicon Valley´s kõige ihaldatuimas ärikiirendis Y Combinator. Samast sai tuule tiibadesse teisegi hiidlase, Kaarel Kotkase Veriff.

