Hauarahust ja hingerahust

Rootsi filmitegijad on 26 aastat pärast laevahukku toonud päevavalgele kaadrid parvlaeva Estonia vrakist, mille küljel on näha suur mõlk ja auk, millest seni midagi ei teatud.

Ekspertide sõnul peab see olema tekkinud välisest survest ega saa olla tingitud plahvatusest.

Väidetakse, et on täiesti tõenäoline, et seda auku ei olnudki vrakil varem näha, sest laev on nüüdseks veepõhjas oma asendit muutnud. Vastuväited on, et see pole tõsi.

Uudise valguses alustavad Rootsi, Eesti ja Soome valitsused uurimist, mis tegelikult tol ööl Läänemerel juhtus. Alles nüüd… Miks mitte varem?

Eesti nime kandnud parvlaev oli teel Tallinnast Stockholmi 989 inimesega pardal, neist päästeti 137 ja hukkus 852 inimest, vaid 95 hukkunu surnukehad leiti.

Estonia hukk puudutas paljusid, ka hiidlasi. Mäletame ju Sirje Pihti, kes viimse silmapilguni ootas koju oma meest, Estonia kaptenit Arvo Pihti, uskudes, et ta on elus.

Hukkunud ja lahkunud ei küsi enam otse­sõnu midagi, aga elavad küll. Ja on hea, et on selliseid inimesi nagu režissöör Henrik Evertsson, kes ei usu valitsuste juttu, vaid uurib põhjusi edasi.

Hauarahu või mitte, aga hingerahu ei saa selles küsimuses ilmselt saabuda enne, kui Estonia huku tegelik põhjus selgunud ja süüdlased päevavalgele toodud.

29. september 2020