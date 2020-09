Haridusjuht: Õpetajaks soovitakse aina enam

Õpetajate kooliaasta- eelsel kogunemisel kõlas kaks positiivset sõnumit – meie laste­aiad on lapsi täis ja õpetajaametit ihaldatakse aina enam.Täna, 1. septembril sammuvad Hiiumaa koolide poole ligi 700 kooliõpilast ja 131 õpetajat, liiklus Kärdla keskväljakul suletakse tarkusepäeva rongkäigu ajaks.Enne seda said õpetajad reedel kokku Kõrgessaare mõisapargis, et juhatada sisse kooliaasta algust, tervitada uusi ja tunnustada aasta õpetajaid.





Sildid: õpetajad, tunnustus