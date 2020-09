Haiglas hakkas kehtima külastuskeeld

Eelmisest nädalast kehtib Hiiumaa haiglas ravil viibivate patsientide külastuskeeld, mille põhjuseks tuuakse viirushaiguste laialdane levik. Haigla kodulehel on kirjas palve suhelda oma lähedastega telefoni teel, pakke saab patsientidele tuua kokkuleppel osakonna töötajatega.

Samas märgitakse, et n-ö emotsionaalsetel põhjustel tohib patsiente külastada ainult eelneval kokkuleppel. Tugiisikud sünnituse juurde on siiski lubatud.

Kõik ambulatoorsetele visiitidele, uuringutele ja analüüsidele tulevad patsiendid on kohustatud haiglas kandma maski ja desinfitseerima käsi. Maskid ja käte desinfitseerimise võimalus on haigla sissepääsu juures ja registratuuris.

Haigla on avatud tööpäeviti kella 7–16ni, peale seda ja nädalavahetustel tuleb haiglasse sisenemiseks helistada uksekella.

“Jälgime pidevalt olukorda ja anname teada, kui patsientide külastamine on taas võimalik,” ütles haigla juhatuse liige Tõnis Siir.

Sildid: Hiiumaa haigla