Ettekujutusi elust kasuperes

ekraanikuva

Korraks Hiiumaal Hiiu Lehte abistamas käies kohtusin ühel juulikuu õhtupoolikul Malle Kobiniga, kes on üles kasvatanud viis last ja kodu pakkunud 18 kasulapsele, kirjutab Anu Pallas.Ma ei soovinud hakata lugu kirjutama, tahtsin teda kuulata ja aru saada, kuivõrd on ajakirjandus ja avalikkus tema suhtes vääritult käitunud, tembeldades ta süüdlaseks kohe süüdistuse esitamise järel.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: Malle Kobin