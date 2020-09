EJS: Ettevaatust, metsloomad teel!

Eesti jahimeeste selts kutsub sõidukijuhte üles teedel olema tähelepanelikud ja arvestama liiklemisel metsloomadega, kuna kestab põdra ja hirve jooksuaeg. Näitena toob selts, et mullu hukkus Eesti teedel liiklusõnnetustes 246 põtra, 10 hirve ja 4884 metskitse.

“Põtradel ja punahirvedel on jooksuaeg sügiseti, mistõttu nende sõiduteele sattumine on tavapärasest tihedam. Kui tavaliselt on loomad aktiivsemad videvikul ja öötundidel, siis jooksuajal võivad nad seda olla ka valgel ajal. Metsloomade ülekäigu kohtadele on tihti paigutatud ka hoiatavad liiklusmärgid, mille mõjupiirkonnas tasub kindlasti vähendada kiirust,” selgitas seltsi president Margus Puust.

“Metsloomade käitumine jooksuajal sõiduteedel võib olla ettearvamatu ja nende reaktsioonid ei pruugi meile olla arusaadavad. Seetõttu tasub eriti metsamassiive läbivatel teedel liigeldes olla eriti tähelepanelik,” lisas seltsi tegevjuht Tõnis Korts.

Põtrade jooksuaeg on Eestis augusti lõpus ja septembris, punahirvedel septembris ja oktoobris. Jooksuaja kestust ja aktiivsust mõjutavad mõningal määral ka ilmastikuolud.

Selleks, et vähendada loomade hukkumist liiklus­õnnetustes, on EJS käivitanud uluki valgustõkke reflektorite paigaldamise projekti.

Igal metsloomaga kohtumisel tuleb käituda lähtuvalt konkreetsest olukorrast, selts aga on koostanud viis soovitust, kuidas käituda ulukitega sõiduteedel kohtudes, et tagada ohutus.

EJS 5 soovitust:

1.Ole eriti tähelepanelik päikesetõusu ja -loojangu ajal, mil metsloomadel on loomupäraselt kõrgem aktiivsus.

2.Liiklusvahendiga metsapiirkonnas liigeldes tasub sõita sellise kiirusega, et looma teele ilmudes saaks sõiduki kiirust turvaliselt vähendada või peatuda. Kui ulukid ületavad teed, tuleks sõidukijuhil peatudes lülitada sisse ohutuled, et anda märku kaasliiklejatele.

3.Metslooma nähes ei tohi anda signaali, see võib looma ehmatada ja põhjustada ohtliku olukorra. Ulukit märgates tasub võtta hoog maha või sujuvalt pidurdada. Looma teelt või tee äärest ära ajamiseks võib hämaral ajal vilgutada tulesid.

4.Uuesti tasub liikuma hakata alles siis, kui metsloom on pärast tee ületamist taas metsa sisenenud. Metsloom võib käituda ettearvamatult ja uuesti tuldud teed tagasi liikuda. Samuti tuleb alati arvestada, et ta ei pruugi olla üksi ja mõne aja pärast võib ilmuda teine, kolmas jne

5.Kui kokkupõrge metsloomaga on toimunud, anda juhtunu kohta infot lühinumbril 1313.

Sildid: metsloomad