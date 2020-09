90aastane Kärdla koolimaja uue maja ootuses

HIIUMAA MUUSEUMI FOTOKOGU

Juba 90 aastat on Kärdla keskust ehtinud uhke arhitektuuri­pärl, 1930. aastal ehitatud koolimaja, mis juba paarkümmend aastat riikliku kaitse all.Ajal, mil Kärdla põhikool on uue maja valmimise ootuses, on põhjust heita pilk eelmise maja sünniloosse.Nagu muinsuskaitseregister ütleb, on Kärdla kooli­maja “ehitis, mis on olulist rolli mänginud kohalike elanike kultuuritausta kujundamisel”. Lisaks tähtsale õppimise tööle, mida selles tehtud sajandijagu, on olulist mõju kohalikule kultuurile avaldanud ka maja ise.





