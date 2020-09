Poolsada tonni tuli täis poolteise tunniga

Reedel saatis valla­valitsus välja teate, et ohtlikku asbesti sisaldavat eterniiti saab tasuta ära anda ja selleks soov eelnevalt registreerida – esmaspäeva hommikul kulus poolteist tundi ja planeeritud 50 tonni sai täis. “Hiiumaal ei ole eterniiti varem ühegi projekti raames tasuta kokku kogutud ning võis arvata, et elanike huvi on suur,” ütles Hiiumaa valla keskkonnaspetsialist Kadri Aljas.

Sildid: asbest, eterniit, kogumine