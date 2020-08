Rebase tapmist uurivad nii politsei kui vald

Päeva rosin

“[Vladimir] Žirinovski ütles, et Lukašenko tegi vea, et võltsis endale presidendivalimistel 80protsendilise toetuse. Oleks pidanud panema 52 protsenti, siis oleks kõik õnnelikud, Lukašenko oleks valimised võitnud, opositsioon oleks rahul oma suure toetusega ja kogu seda jama ei oleks olnud. Teda ei häirinud see, et valimisi võltsiti, vaid see, et võltsiti valesti. Päris uskumatu.”

Kommunikatsiooniekspert RAUL REBANE, err.ee 17. augustil 2020.