Põnevad puugisaadetised ehk Otto Hiiumaalt

Maikuus algas kampaania “Pane puuk posti!”, millega Tervise arengu instituut (TAI) kutsus inimesi üles leitud puuke märkima kaardile ning neile saatma.

Juuli lõpu seisuga oli puugikaardile puugiinfo.ee kantud 12 858 puugileidu, milles teatati kokku 18 013 puugist.

Posti teel saabus puugipanka alates 20. maist kuni 11. augustini 4885 puuki. Enim saadeti neid Harjumaalt – 1546 puuki, mis moodustab kõigist saadetud puukidest ligi 32 protsenti. Hiiumaalt on 11. augusti seisuga saadetud 298 puuki.

TAI viroloogia ja immunoloogia osakonna juhataja Julia Geller ütles, et kindlaid juhiseid selle kohta, kuidas puuke saatmiseks pakendada, ei antud, seega lähenesid inimesed ülesandele väga loominguliselt. Puuke saadeti näiteks TicTac`i kommikarbis, kummikinda sõrme sees ja Hiina tähepalsami purgis.

“Meenub üks üsna puugirohke saadetis Hiiumaalt, kus saatja oli igale puugile nime andnud ning need koos koodiga paberile juurde kirjutanud – Helmut, Sergei, Otto…, saadetakse ka puugi nimelt kirjutatud kirju puugi elulooga. Paljud ümbrikud on kaunistatud puukide joonistustega,” kirjeldas ta inimeste lõputut loovust.

Põnevad olid Gelleri sõnul ka need saadetised, kus emaspuugid saabusid koos kõhule kinnitunud isaspuugiga, mõni isegi kahe isasega. Oli ka täissöönud emaseid, kes teel olles munesid kotti, kuhu olid pakendatud. Enamasti on ühte saadetisse mahutatud üks kuni neli puuki, kuid mõnesse ka rohkem kui kümme, ühte isegi rohkem kui 30.

Geller ütles, et õnneks Eesti inimesed teavad hästi, millised puugid välja näevad ning muid putukaid ja ämblikke on neile saadetud vähe.

Puukentsefaliidi viiruse suhtes analüüsiti 11. augustiks 313 puuki Valga, Jõgeva, Põlva, Võru, Järva, Saare ja Ida-Viru maakonnast ning ühtegi positiivset proovi ei tuvastatud.

Borrelioosi haigustekitajaid seevastu leiti juuli keskpaigaks analüüsitud 280 puugist 51 isendil ehk 18 protsendil. Puugid olid saadetud Valga, Jõgeva, Põlva, Võru, Järva ja Ida-Viru maakondadest.

Kampaania kestab suve lõpuni ja leitud puuke võib endiselt saata aadressil Puugipank Tervise arengu instituut Hiiu 42 11619 Tallinn.

