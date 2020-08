Peame olema valvel

erakogu

Peaminister Jüri Ratas tunnustas 20. Augusti Klubi koosolekul peetud kõnes kõiki inimesi, kes on Eesti Vabariigi taastamisse ja ülesehitamisse panustanud.Eraldi tänas ta klubi pidulikul koosolekul neid 69 naist ja meest, kes 29 aasta eest ütlesid Eesti Vabariigi Ülemnõukogus oma ajaloolise sõna Eesti riikliku iseseisvuse taastamiseks.Hiidlasi oli nende seas vähemalt kolm kui mitte neli – Hillar Eller on juba manalamees, kuid Ain Tähiste, Vaino Väljas ja Heinz Valk on ikka rivis.“Ants Veetõusme ütles oma kõnes Valgevene sündmustele viidates, et selle põhjal on näha, mis juhtub riigi ja rahvaga, kui võim võõrandub rahvast,” vahendas Tähiste klubi presideni sõnumit. “Peame pidevalt jälgima, mis toimub meie ümber,” nentis Tähiste, et ka vabariigi presidendi vastuvõtt Roosiaias kandis mõningal määral praeguste ärevate aegade pitserit – seda nii leviva koroonaviiruse kui ka poliitiliste arengute vaatevinklist nii meil kui ümbritsevas maailmas. “Siiski oli hea kohata sumedas suveõhtus palju vanu tuttavaid.”20. augustil 1991 kell 23.03 võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 69 poolthäälega vastu otsuse taastada Eesti riiklik iseseisvus. 20. Augusti Klubi ühendab inimesi, kes kuulusid 1990. aastal valitud Eesti Vabariigi Ülemnõukokku ja hääletasid Eesti iseseisvuse taastamise poolt.

22. august 2020.