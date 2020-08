OÜ Tuule Liinid vaie jäi rahuldamata

Maanteeamet jättis rahuldamata OÜ Tuule Liinid vaide, mille ettevõte esitas Hiiumaa-Saaremaa ja väikesaartega parvlaevaühenduse korraldamiseks sõlmitud lepingu kohta.

“Vaide arutamisel ei selgunud, et menetluses oleks tehtud vigu, mis mõjutasid konkursi tulemusi,” ütles maanteeameti ühistranspordi järelevalvetalituse juhataja Ahto Pahk Hiiu Lehele.

Praeguseks on vaideotsus edastatud ettevõttele OÜ Tuule Liinid. Pahk ütles, et otsuse sisu ei saa täpsemalt avada, kuna see sisaldab juriidilise isiku ärisaladust.

Lepingu nimetatud liinide teenindamiseks sõlmis maanteeamet juuli algul otselepingu konkursi korras senise vedajaga AS Kihnu Veeteed. Eelnevalt edastas maanteeamet laevandusettevõtjatele indikatiivsed sõiduplaanid ja sõitjate arvu liinidel viimase kolme aasta jooksul. Selle põhjal tegi pakkumise kolm ettevõtet, OÜ TS Laevad, AS Kihnu Veeteed ja OÜ Tuule Liinid. Parimaks kuulutas maanteeamet AS Kihnu Veeteed pakkumuse.

Lepingu järgi hakkab uus vedaja parvlaevaliiklust Sõru–Triigi liinil korraldama alates 2. veebruarist 2021, Kihnu–Munalaiu ja Munalaiu–Manilaiu liinil alates selle aasta 1. oktoobrist ja 1. juunist 2021 Rohuküla–Sviby liinil.

Sildid: leping, OÜ Tuule Liinid, vaie