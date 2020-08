Osavald ostaks spaa-maa

Kärdla osavald tunneb huvi endise Hiiumaa naftabaasi kinnistu vastu Kärdlas Sadama tn 35, kuhu Kärdla linn planeeris hotell-spaa-konverentsikeskust. Teema tuleb arutusele neljapäeval, 27. augustil toimuval volikogu istungil.

Kärdla osavallakogu algatust toetas, kui toetab ka volikogu, taotleb vald Eesti Vabariigi omandis oleva Sadama tn 35 kinnistu otsustuskorras võõrandamist. Tegemist on riigimaaga, millel on küll valla huvi märge peal, aga seda märget ei hoita igavesti ja ühel teadmata hetkel võib riik selle maa vabaturul müüki panna.

Eelnõu osavallakogule esitledes ütles Kärdla osavalla vanem Lauri Preimann, et aasta alguses küsiti maaametilt seisukohta, millistel tingimustel on vallal võimalik kinnistu omandada.

Hiiu Lehele ütles Preimann, et soodustavaks asja­oluks on kinnistul olemas­ olev planeering.

Samas, juhul kui ilmub investor, kel on huvi võimalikult ruttu investeerima hakata, siis on hea, kui vallal on kohe olemas maa, millele ehitada ja mille üle investoriga läbirääkimistesse asuda. Näiteks kevadel, kui India investorid saarel sobivat kohta otsisid, oleks vallal kulunud riigiga maaküsimuste lahendamiseks kuni kümme kuud, mis “võib mõne investori ära ehmatada ja oma plaane muutma panna”.

Vald saab kinnistu soetada 65protsendilise maksumusega selle harilikust väärtusest, lisanduvad veel mõned väiksemad kulud ja kõik kokku maksaks

u 72 500 eurot.

Arutati ka seda, kas tasuda kinnistu maksumus kohe või ajatatuna. Enamus osavallakogu liikmeid olid seisukohal, et välja­ostu peaks ajatama viie aasta peale.

