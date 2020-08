Ministeerium märkas Leaderit

erakogu

Jänedal tunnustati kohaliku elu edendamise projektide konkursi “Märka Leaderit 2.0” võitjaid.Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt andis kliima- ja keskkonnasõbraliku projekti kategoorias eriauhinna projektile, mis pani rõhku võrgust sõltumatule energiatootmisele ja taastoodetava energia kasutamine maamajanduse arendamiseks.“Mul on hea meel näha, et Eesti kogukonnad on aktiivsed ja leiavad uusi lahendusi, mis aitavad meid tulevikku,” sõnas Meelis Münt tänukirju üle andes. “Võrgust sõltumatud taastuvad energiatootmise lahendused on olulised nii kliimamuutuste leevendamisel kui ka kliimamuutuste mõjuga kohanemisel. Kliimamuutused on väljakutse meile kõigile ning kohaliku taseme tegevused mängivad selles olulist rolli. Muutused algavad meist endist.“OFF-GRID nime kandva rahvusvahelise koostööprojekti eestipoolsed partnerid on Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Hiidlaste Koostöökogu, lisaks osalesid projektis Läti, Leedu, Soome ja Rootsi kohalikud tegevusgrupid. Hiidlaste Koostöökogu edulooks on Soonlepa nn keramaja arendajana kuulsust kogunud Tõnis Kasemägi uus, päikesepaneelidega varustatud ja võrgust sõltumatu maja prototüüp.Konkursi korraldas põllumajandusuuringute keskus koostöös maaeluministeeriumiga ja see oli mõeldud Eesti maaelu 2014–2020 arengukava Leader-meetme parimate projektide leidmiseks.

Sildid: Märka Leaderit 2