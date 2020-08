Metsa­meeleavaldus toimub Tõrvaninal

erakogu

Pühapäeval, 16. augustil toimub üleeestiline metsameeleavaldus. Igas maakonnas tähistatakse sel päeval rahvusvahelist metsade päeva ja arutletakse metsateemade üle. Plakatitega piketeerimise asemel selgitab metsa- või looduskaitseteadlane seda, mis on hästi ja mis halvasti tänase metsa­majandusmudeli puhul ning toimub arutelu nn metsateemade üle.Hiiumaal kohtuvad meele­avaldajad Kärdla lähedal RMK Tõrvanina telkimisplatsil ja loodus­rajal. Kokkusaamise algusaeg on kell 14 ja eeldatav kestus kuni kolm tundi.Maastiku- ja metsa­ökoloog Anneli Palo viib läbi õppekäigu ja arutelu, et selgitada, miks on Hiiumaa metsad nii erilised, kuidas on need inimesega koosmõjus kujunenud ning miks on Hiiumaa põlis­metsade kaitse ja säästlik metsamajandus Hiiumaal olulised.

Sildid: metsameeleavaldus