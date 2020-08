Matkaautode solgivesi voolab ikka metsa alla?

Pühapäeval, 2. augustil nägi autoga koju sõitnud Agu Kohari Villamaa ja Tammistu küla ühendaval kõrvalteel seismas matka- ehk karavan­autot. Autojuht oli parajasti ametis sellega, et tühjendas oma matkaauto heitvee­mahutit otse metsa alla. Karavan­auto oli valget värvi ja kandis Soome numbri­märki, millel numbrid 435. Kui juht lähenevat autot märkas, hakkas autojuhil kiire ja ta sõitis minema – ilmselt sai aru, et see pole lubatud tegevus. Siit küsimus, kus Hiiumaal saavad matka­autod heitvett ära anda, veebi­lehel hiiumaa.ee seda infot ei leidnud?

Vastab Hiiumaa arenduskeskuse juhataja Liis Remmelg: “Hiiumaal on kolm kohta, kus haagis­suvilad saavad peatuda ja kus lisa­teenusena saab tellida haagis­suvila tualeti tühjendust, need on Kalana Puhkeküla, Randmäe Puhketalu ja Kärdla sadama matkaautode puhkeala. Haagissuvilaga saab peatuda veel Orjaku sadamas. Kui haagissuvila omab WC-kassetti, siis seda saab Orjaku sadamas kohapeal ka tühjendada, kui on lihtsalt mahuti, siis seda Orjakus tühjendada ei saa. Hiiumaa.ee-le tulevad külastajale mõeldud pakkumised läbi puhkaeestis.ee portaali. “Puhkeküla, karavanid” kategooria on lisandunud puhkaeestis.ee portaali värskelt, hiiumaa.ee lehele on arendus nimetatud kate­gooria lisamiseks tellitud. See tähendab, et edaspidi leiab kiiresti haagissuvilate peatumiskohad ka hiiumaa.ee lehelt üles.”

Sildid: heitvee­mahutit, Karavan­auto, matkaauto