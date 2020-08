Maavalitsuse maja tulevik

Uue, 2,2 miljonit eurot maksva Hiiumaa riigi­maja asukoht praegusel Kärdla turul on otsustatud ja selle projekteerimistingimuste avalik menetlus algas augustikuuga ja lõpeb esmaspäeval.

Eeldatavasti 2024. aastal tühjaks jääva endise maavalitsuse maja tulevik on veel lahtine.

Praegu lapsepuhkusel viibiv Hiiumaa valla­vanem Reili Rand ütles eelmise aasta septembris Hiiu Lehele, et oli algul uue riigimaja ehitamise vastu just selle küsimuse tõttu, mis saab siis maavalitsuse hoonest. Teisest küljest nõustus ta, et normaalse kinnisvaraturu arengu kontekstis oleks Hiiumaale uut kaasaegset hoonet vaja, samuti oleks inimestel lihtsam asju ajada, kui kõik ametnikud oleksid ühes kohas. Hiiumaa vajab ja väärib vastust küsimusele, mis saab maavalitsuse majast, oli tema sõnum.

Peaminister Jüri Ratas käis reedel tutvumas uue riigimaja asukohaga, samuti tegi põhjaliku ringkäigu endise maavalitsuse hoones Leigri väljakul, astudes sisse kabinettidesse ja vesteldes inimestega.

Hiiu Lehele ütles ta, et majale tuleb leida hea lahendus, sest maja on heas korras. Tema soovitus oli, et otsus, kas maja kasutatakse tulevikus avaliku teenuse jaoks või läheb see erasektorile, sünniks praeguse omaniku RKASi ja valla koostöös.

