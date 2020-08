Linna rebase surm

Kärdla linnarebase surm ei jäta kedagi külmaks. Inimesed on pahased ja õigusega.

Vald avaldab kodulehel rebase surmaga seoses kahetsust ning osavallavanem vabandab juhtunu pärast. Ent kui loomakaitse ei oleks juhtunust avalikkust ja politseid teavitanud, kas siis üldse oleks keegi vabandanud?

Kas siis me räägiksime sellest, kuidas sarnaseid olukordi edaspidi vältida?

Veel ei tea me vastust isegi sellele küsimusele, miks valla töötaja seda tegi?

Ei tea tegelikult sedagi, kas looma taga ajades täitis ta oma töökohustusi või tuli tal lihtsalt “rebasejahi” tuju?

See rebasekutsikas kindlasti mingit ohtu täisjõus mehele ei kujutanud. Mis siis toimus selle inimese peas, kui tema käsi haamri järele haaras?

Metsloom olevat ettearvamatu, aga kumb siis seekord ettearvamatult käitus?

Linnarebaseid on kõikjal maailma linnades ja ka Kärdlas on neid ikka olnud, aga nende arvukuse vähendamine ei käi ometi haamrimeetodil.

28. august 2020