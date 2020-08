Lapse esimene koolipäev

Mul on kaks last – üks õpib põhikoolis, teine läheb sügisel esimesse klassi. Nad käivad erinevates koolides ja sel aastal on neil 1. septembri aktused ka eri päevadel. Eelmisel aastal oli meil töö juures väga kiire aeg sel perioodil ja ei saanud osaleda, kuid sel aastal tahaks kindlasti ise kohal olla. Seepärast uuringi juba varakult, millised on minu võimalused töö juurest kahte vaba päeva saada?

Vastab tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja Kaire Saarep: Lapse esimene koolipäev ega 1. september ei ole riiklikult kehtestatud vaba päev. Kui töötaja tööpäev langeb 1. septembrile, kui on lapse esimene koolipäev, siis tuleb sel päeval tööle minna. Vaba päeva on võimalik saada järgmistel tingimustel:

Esimeseks võimaluseks on kokkulepe. Näiteks tööajakava ehk töögraafiku alusel lepivad töötajad graafiku koostamise ajal tööandjaga kokku, et lapse esimene koolipäev jäetakse vabaks.

Teine võimalus on lapsepuhkuse, põhipuhkuse või muu puhkuse kasutamine. Töötaja saab juba puhkuste ajakava koostamisel (ajakava koostatakse 31. märtsiks) kavasse märkida, et soovib lapse esimesel koolipäeval kasutada põhipuhkust või lapsepuhkust, mida saab kasutada kuni lapse 14aastaseks saamiseni. Kui aktusel osalemise soov tekib hiljem, tuleb sellest vähemalt 14 kalendripäeva ette kirjalikus vormis teada anda.

Kolmandaks tasuks uurida, ehk on ka teie ettevõttes kehtestatud lisasoodustused, nt tervisepäev, vaba päev lapse esimese koolipäeva puhul, vaba päev lapsega koos veetmiseks vms. Tegemist on tööandja vabatahtliku soodustusega, milles lepitakse üldjuhul töösuhte alguses või ettevõtte töökorraldusreeglites kokku.

Allikas: Tööinspektsioon