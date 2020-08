Kümnendat korda selgusid Hiiumaa meistrid jalgpallis

Rando Reining

Pühapäeval selgitati juba kümnendat korda järjest Kärdla staadionil Hiiumaa meistrid jalgpallis.Esimesel korral, aastal 2010, toimusid mängud Emmaste staadionil. Juba järgmisel aastal koliti meistrivõistlused Kärdla staadionile. “Kusjuures ühe väravakomplekti pidime Emmastest ürituse tarbeks kohale transportima,” meenutas üks tollaseid eestvedajaid Tõnis Saarnak. Selleks, et väravaid juurde saada, kirjutas MTÜ Hiiumaa Jalgpall toetuse­taotluse, mis osutus edukaks ja Kärdla staadionile jõudis uus väravakomplekt.Meistrivõistlustele registreerus kaheksa võistkonda, igas üheksa mängijat. Mängu peakohtunik Mario Degtjov loosis välja alagrupid.A-alagrupis omavahel mõõtu võtma Poksi Põhikool, FC Emmaste, favoriitidena Saare Armaada ja Käina United.B-alagrupis kohtusid väljakul Tubala Tuulikud, JK Kääpa, favoriitidena võistkonnad All Stars ja Kõpu Dünamo/Luige.Hiiumaa meistri tiitliga krooniti võistkond All Stars koosseisus Imre Riik, Reimo Berkmann, Mihkel Selks, Guido Kutser, Sander Karu, Tauno Laja, Taavi Laja, Arli Salm ja Janno Johanson.Hõbemedalitele mängis end Kõpu Dünamo/Luige koos­seisus Miko Malk, Steven Ruus, Meelis Ruus, Aleksander Silk, Kardo Liinjärv, Stin Stranberg, Rando Küttim, Rainer Kiibus ja Jaagup Püssim.Pronksikohtumises sai võidu A-alagrupis favoriidiks olnud Saare Armaada üle Käina United koosseisus Tanel Klee, Risto Sten Teemets, Sten Egert Tammeveski, Sven Aigar Tammeveski,Marko Pruunlepp, Kasper Pisa, Jaagup Kopli, Tomi Laid ja Argo Raudvee.Korraldajad tunnustasid eriauhindadega noorimat osavõtjat, kelleks oli peakohtunikult eriloa saanud Jonatan Saarnak ja parimat väravalööjat, kelleks osutus kaheksa väravaga Tauno Laja võitjavõistkonnast.MVP ehk kõige väärtuslikuma mängija tiitel läks igapäevaselt Viimsi MRJK treenerina töötavale Arli Salmile (All Stars) ning suurimaks üllatajaks valisid korraldajad muidu kettagolfis suuri tegusid teinud Kasper Pisa Käina Unitedist.MTÜ Hiiumaa Jalgpall tegev­juht Georg Linkov ütles, et jäi eriti rahule võistluse ühtlase tasemega: “Tase on ühtlustunud ja see omakorda tähendab, et vundament on laiem ja tugevam kui kunagi varem. On, millele Hiiumaa jalgpalli rajada!”Järgmine kord näeb Kärdla staadionil kõrgetasemelist jalgpalli juba 11. augustil, kui toimub esmalt U17 eliitliiga kohtumine Läänemaa/Hiiumaa–Saku Sporting vahel. See mäng algab kell 15.30, vahepeal korraldame mänge lastele ning kell 18.30 algab esmakordselt staadioni ajaloos teleülekandega mäng 1/32 Tipneri* karikafinaal FC Hiiumaa ja Keila JK vahel. Ootame kõiki spordihuvilisi Kärdla staadionile kaasa elama!

Kristi Linkov

MTÜ Hiiumaa Jalgpall

* Eesti karikavõistlused jalgpallis kannab 2012. aastast Evald Tipneri karikavõistluste nime ning on Eesti klubijalgpalli peamine karikavõistlus. Karika võitja saab aastaks enda valdusse Evald Tipneri nimelise rändkarika, millele graveeritakse vastaval hooajal võitjaks tulnud meeskonna nimi, ja ühtlasi õiguse osaleda UEFA Euroopa Liigas. Valitsev karikavõitja on Tallinna FC Flora, kes võitis 2019/20 hooaja finaalis Narva JK Transi 2:1.

Sildid: Jalgpall