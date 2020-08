Kuidas vältida COVID-19 levikut tööl

Suvepuhkuse järel tuleks töötajatele meelde tuletada nõudeid, mis aitavad vähendada nakatumisohtu, sealhulgas COVID-19 põhjustavasse viirusesse.

Maakodudes puhanute kokkupuuted võõrastega võisid olla vähesed, ent võimalik, et mitmed töötajad reisisid puhkuse ajal ka riikidesse, kus haigestumine koroona­viirusesse on uuesti tõusmas. Tööle tagasi tulijatele tuleks esmalt üle korrata lihtsamad ennetusmeetmed nakatumisest hoidumiseks, mis võisid pereliikmete ja tuttavate seltskonnas tähelepanuta jääda. Nendeks on näiteks sagedane ja põhjalik kätepesu ning ohutu vahemaa hoidmine teiste töötajatega. Tööandja peab tagama, et kätepesu võimalus oleks olemas.

Kõrgema haigestunute arvuga riikidest puhkusereisilt naasnutele tuleb esmalt südamele panna, et nad jälgiksid hoolega oma enesetunnet. Kui töötajal on kasvõi kerged hingamisteede ägeda viirushaiguse sümptomid või üks sümptomitest (näiteks köha, nohu, kurguvalu, palavik), ei tohiks ta tööle tulla ning ta peaks pöörduma perearsti poole. Kui töö iseloom ja töötaja tervislik seisund võimaldavad, võib ta jätkata kaugtööl.

Kui kevadise eriolukorra ajal kohandati töötamiskohad ümber, näiteks paigaldati kassas või letis teenindaja ja kliendi vahele läbipaistev piire, siis on õige neid piirdeid edasi kasutada.

Nii kätepesu, haiguse sümptomitega koju jäämine kui ka kevadel kasutuselevõetud ennetusmeetmete jätkuv kasutamine, on lihtsamad tegevused, ennetamaks nii enda kui ka kaastöötajate haigestumist.

Rein Reisberg

tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant

Sildid: nakatumine, töötaja, viirus