Kortermajade toetus Kõrgessaarde ei jõua?

Hiiumaa korteriühistute huvi KredExi renoveerimistoetuste vastu on suur. Hiiumaa valla andmetel teeb Käinas ette­valmistusi kolm ühistut, Putkastes üks või kaks, Lõpe külas üks ja Kärdlas kolm kuni viis ühistut. “Huvilisi on ka Suuremõisas ja Emmastes ning lootust on, et esimene maja saab minna septembris toetust taotlema,” ütles valla arengu­osakonna juhataja Monika Pihlak. “Valla antud esmased numbrid on tõesti muutunud, kuna huvi oli suurem, kui algul lootsime. Valla palgatud konsultandid konsulteerivad kõiki ühistuid, meil ei ole see piiratud huviliste arvuga,” lisas Pihlak.

Ühistud tegelevad praegu renoveerimisprotsessi ette­valmistamisega. “See, kas nad jõuavad ka taotluse sel aastal esitada, sõltub eelkõige sellest, kuidas ühistu ise kokku lepib ja kuidas jõuavad projekteerijad renoveerimisprojekti valmis,” viitas Pihlak, et see protsess võtab aega mitu kuud ja toetustaotluse saab esitada alles seejärel.

Sel aastal on avatud olnud juba kaks KredExi toetuse­taotluse vooru korteriühistutele: juunis-juulis avatud voorus oli taotlemispiirkonnaks kogu Lääne-Eesti, sh Hiiumaa. Praegu käimasolevas erakorralises voorus on kõik n-ö ühes potis. Kui palju sellest jagub Hiiumaa kortermajadele, selgub sügisel.

