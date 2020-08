Kõpu koolist saab…

Mis saab Kõpu koolist on küsimus, mis aastaid haridusinimeste südant vaevanud. Nõukogudeajal saadeti Kõpu kooli õpilasi ka n-ö karistuseks ja silma alt ära.

Eesti vabariigi ajal andis koolile uue, senisest märksa ilusama näo ja tegusama sisu kooli kauaaegne direktor Liia Toom. Aga siis võttis riik suuna, saata haridusliku erivajadusega lapsed õppima tavakooli

ja õpilasi jäi aina vähemaks. Liia Toom läks pensionile ja riik tahtis kooli n-ö kaelast ära saada.

Appi tulid Hiiu vald ja Kärdla ühis­gümnaasium, mille direktor Ivo Eesmaa tema enda sõnul “võttis võimu” Kõpus üle 2014. aastal. Suviti korraldati Kõpus lastelaagreid, kohalikel oli tööd ja väikese kooli elu toimis.

Kui sel aastal tuli teade, et Kärdla Põhikool sulgeb õppekoha Kõpus ja viib lapsed ära, tundus kogukonnale, et nüüd on kooliga lõpp…

Jah, võib-olla pole see enam kool, aga kompleksi kõige uuemale majale on sisu leitud – noortekodu. Kõrval on eakate pansionaat ja on plaanegi, mida teha kolmanda suure hoonega.

Hea on, et koolikompleks tervikuna on nüüd Hiiumaa sotsiaalkeskuse käes, vastutus samuti.

11. august 2020