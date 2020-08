Kauplemine riigi rahaga ehk kuhu läheb koroonatoetus

Vallavalitsus andis survele järele ja suunab 27. augusti voli­kogusse eelnõu, millega 1,2 miljonit eurot nn koroonainvesteeringute raha läheb spordikeskuse teise etapi ehitus­töödeks.“Valitsus on viimastel aastatel võtnud seisukoha, et see häbiplekk, ühe maakonna [Hiiumaa] spordikeskust ei ehitatud valmis, tuleb lahendada,” ütles peaminister Jüri Ratas Hiiu Lehele eelmisel reedel. Ka peaminister viitas 1,2 miljoni eurosele investeeringutoetusele, aga rõhutas korduvalt, et selle kasutamise otsus on Hiiumaa vallavolikoguteha.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.